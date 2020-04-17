Украина с начала апреля закупила 176 аппаратов ИВЛ, – Степанов

По словам министра, на сегодня Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ

Украина с начала апреля закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом во время брифинга в пятницу, 17 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего, начиная с 1 апреля, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается", – сказал Степанов.

По словам министра, на сегодня Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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