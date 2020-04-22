В центре Львова расстреляли мужчину: введен план "Сирена"
2020-04-22 12:57:00
49-летний мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия
Во Львове во время вооруженного нападения на улице Академика Павлова застрелили человека.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.
В подъезде дома несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием напали на двух жителей Львова. Один из пострадавших, 49-летний мужчина, получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.
Нападавшие скрылись на автомобиле марки Ford, введен план "Сирена".
Информация о стрельбе поступила в полицию около 10 утра. На место выехала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска.
Львовское издание Zaxid.net сообщает, что убитый мог быть нелегальным валютчиком.
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