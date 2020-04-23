Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли украинских военных
2020-04-23 08:29:00
Потерь среди украинских военнослужащих вследствие обстрелов не было
В зоне боевых действий на Донбассе 22 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики применяли минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под обстрелы попали позиции украинских войск у Марьинки, Богдановки, Красногоровки, Широкиного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки и Орехово.
Потерь среди украинских военнослужащих вследствие обстрелов не было.
Как ранее сообщал Фокус:
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9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
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