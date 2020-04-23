Ситуация на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли украинских военных

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие обстрелов не было

В зоне боевых действий на Донбассе 22 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применяли минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрелы попали позиции украинских войск у Марьинки, Богдановки, Красногоровки, Широкиного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки и Орехово.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие обстрелов не было.

Как ранее сообщал Фокус:

9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.