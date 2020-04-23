В Житомирской области осталось четыре очага лесных пожаров

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники

В Житомирской области по состоянию на 7 утра 23 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Силами ГСЧС предоставляется помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Выступовецком, Бережестском, Можаровском и Словечанском лесничествах", – сказано в сообщении.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе один вертолет.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.