Четыре почаевских священника заняли одни из последних мест в Александровской больнице, – КГГА
2020-04-23 19:01:48
Тем временем, киевские городские больницы №4 и №9 могут принять еще более 60 человек, говорят в департаменте здравоохранения КГГА
На днях в Александровскую больницу из Почаева доставили четырех священников с подтвержденным коронавирусом. Больше мест в больнице в инфекционном отделении нет.
Об этом в комментарии hromadske рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
При этом, по словам Гинзбург, именно в Александровской больнице больше всего священников с COVID-19, а мест для новых больных в ней уже нет. Тем не менее, в городских больницах №4 и №9 еще могут принять более 60 человек, уточняют в КГГА.
На вопрос, почему почаевских священников привезли именно в киевскую больницу, она ответила: "Не могу это объяснить".
"Базы для лечения COVID-19 мы определяли с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы", – рассказывает Гинзбург.
"Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов – клиническая база сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", – добавила она.
Вчера стало известно, что среди священников, которые лежат с коронавирусом в Александровской больнице – и митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергий.
21 апреля Почаев и лавру из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. На въездах в город установили четыре "карантинных поста", на которых в круглосуточном режиме дежурят полицейские, спасатели и военные Кременецкого военкомата.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.
- На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.
- Тогда же в Кременецкой райгосадминистрации решили закрыть Почаев на карантин, но СМИ писали, якобы соответствующее постановление комиссии было принято с нарушением законодательства.