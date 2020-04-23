"Делать добро можно и дома". Украинские мусульмане меняют формат Рамадана

"В этот месяц милосердия мы должны развивать конктакты друг с другом", – говорит верховный муфтий Украины

Мусульмане в период Рамадана будут молиться дома, а не в мечетях. Для этого, среди прочего, увеличат количество религиозных онлайн-проектов.

Об этом сообщили в Духовном управленим мусульман Украины.

В управлении говорят, что ранее во время поста организовывались масштабные вечерные трапезы для прихожан по всех филиях в Украине. "Например, у столичной мечети "Ар-Рахма" каждый вечер собирались свыше 1000 верующих", – говорится в сообщении.

В этом же году верховный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим призвал мусульман сохранять спокойстве и оставаться дома.

"Несмотря на то, что мы находимся дома, мы можем делать много добра. В этот месяц милосердия мы должны развивать конктакты друг с другом", – говорит он.

Для того, чтобы помочь верующим провести Рамадан дома управление увеличит количество религиозных онлайн-проектов и организует систему раздачи проднаборов для проведения ифтаров (вечерний прием пищи во время Рамадана).

"Пандемия не станет на пути празднования Рамадана, просто изменится формат. Мы учитываем карантин и будем проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений", – говорит верховный муфтий.

Как ранее сообщал Фокус:

Верующие в Иране запустили флешмоб, чтобы продемонстрировать отсутствие страха перед коронавирусом: они облизывали ограды в мечетях.