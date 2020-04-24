Коронавирус обнаружили в киевском монастыре, где находится резиденция главы УПЦ МП Онуфрия
2020-04-24 12:57:00
Всего в Киеве коронавирус обнаружили в четырех монастырях
В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили коронавирус.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо – из женского монастыря Святого Пантелеймона (в Феофании, – ред.)", – сообщил Кличко.
По его словам, Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.
Отметим, что на территории Свято-Пантелеймоновского монастыря в Феофании находится резиденция митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП.
Напомним, ранее сразу несколько СМИ сообщили, что коронавирусом заразились предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфирий и управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний. В УПЦ МП эту информацию сразу опровергли.
Как ранее сообща Фокус:
- В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом уже более 100 человек, в том числе ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр. С начала месяца в лавре скончались три монаха.
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Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона (Черепанов) заразился коронавирусом, позже, монастырь закрыли на карантин.