Коронавирус обнаружили в киевском монастыре, где находится резиденция главы УПЦ МП Онуфрия

Всего в Киеве коронавирус обнаружили в четырех монастырях

В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо – из женского монастыря Святого Пантелеймона (в Феофании, – ред.)", – сообщил Кличко.

По его словам, Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.

Отметим, что на территории Свято-Пантелеймоновского монастыря в Феофании находится резиденция митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП.

Напомним, ранее сразу несколько СМИ сообщили, что коронавирусом заразились предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфирий и управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний. В УПЦ МП эту информацию сразу опровергли.

Как ранее сообща Фокус: