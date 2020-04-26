Когда откроют метро в Киеве: метрополитен опроверг слухи и точной даты не назвал
2020-04-26 16:21:00
В Киевском метрополитене отрицают, что метро заработает с 31 мая
В воскресенье, 26 апреля, в Киевском метрополитене заявили, что не давали никакой информации относительно того, когда откроют метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Ранее некоторые СМИ писали о том, что частично метро в Киеве заработает с 31 мая, ссылаясь якобы на Telegram-канал метрополитена.
"Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности. Согласно Постановлению Кабмина, пока карантинные мероприятия, в том числе по метро, продлены до 11 мая", – говорится в сообщении.
Также в Киевском метрополитене подчеркнули, что у предприятия нет официального канала в Telegram.
"Официальными страницами киевского метрополитена есть сайт metro.kyiv.ua и страницы только в сетях Facebook и Twitter. У нас нет канала в Telegram", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- с 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.