Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заразились все священнослужители

В управлении УПЦ МП заявили, что большинство клириков идут на поправку

В Киево-Печерской лавре Московского патриархата заразились коронавирусом все священники. Об этом сообщает глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент, передает РБК.

По его словам, также болеют COVID-19 монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, расположенной на территории лавры. Всего зафиксировали вирус у 150-200 человек. Митрополит Климент подчеркнул, что на данный момент большинство клириков идут на поправку. Умерли от коронавируса 3 человек.

Карантин в Киево-Печерской лавре ввели еще 5 апреля. 12 апреля в Александровскую больницу Киева был доставлен настоятель лавры митрополит Павел. Митрополит Климент сообщил, что настоятель лавры уже выписан из больницы.

Кроме этого, сообщается, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать доставке гумпомощи для лавры из РФ.

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