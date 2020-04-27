"Всеукраинская школа онлайн" запускает уроки для учеников 1-4 классов

Ранее была онлайн-программа только для школьников 5-11 классов

Во вторник, 28 апреля, в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" стартуют трансляции уроков для учеников 1-4 классов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Занятия для начальных классов будут показывать по вторникам и четвергам с 9:00 до 10:00. Ранее была онлайн-программа только для школьников 5-11 классов.

Новая программа для начальных классов рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.

Каждый урок будет длиться 15 минут. Лекции будут переводить на язык жестов.

Уроки покажут на телеканалах:

– 1-й класс - "Пиксель";

– 2-й класс - "UA: Перший";

– 3-й класс - "UA: Культура";

– 4-й класс - "ПлюсПлюс".

После трансляций лекции будут обнародованы на YouTube-канале Министерства образования и науки.

"Основная цель проекта – помочь детям начальной школы, которые не имеют современных девайсов, подключения к Интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом", – отметила генеральный директор Директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Вероника Селега.

Съемки уроков проходят в Новопечерской школе в Киеве.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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