"Слуги народа" просят смягчить карантин в областях с небольшим числом случаев COVID-19
2020-04-28 11:31:00
В "Слуге народа" считают, на фоне пандемии "назревают экономический и трудовой кризисы"
Депутаты от "Слуги народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в тех регионах, где число инфицированных коронавирусом незначительное.
Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно различается", – сказала она.
По ее мнению, в зависимости от количества инфицированных в каждом регионе, должны быть соответствующие карантинные условия, потому что на фоне пандемии "назревают экономический и трудовой кризисы".
"Большинство населения фактически осталась без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза. Поэтому часть депутатов фракции "Слуга народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно", – сказала Кравчук.
При этом. Кравчук опубликовала обращение к Шмыгалю, однако, на нем нет подписей народных депутатов и не ясно, сколько именно нардепов поддержали обращение.
24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап имеет четкие индикаторы и будет зависеть от динамики распространения коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.