"Слуга народа" предложил разрешить составлять админпротоколы при отсутствии нарушителя

В случае оформления админпротокола он составляется в течение трех месяцев с момента обнаружения лица, вместо 24 часов

Депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин подал законопроект о возможности составления административного протокола при отсутствии правонарушителя.

Об этом сказано в карточке законопроекта №3327.

В случае оформления админпротокола он составляется в течение трех месяцев с момента обнаружения лица, вместо 24 часов.

В случае отсутствия нарушителя, протокол будет составлен в двух экземплярах, один из которых направляется на адрес места жительства или адрес места работы, службы. Кроме того, законопроектом предлагается нарушителю прибыть к месту составления протокола для его подписания. При этом, не сказано, как будет подтверждаться получение админпротокола.

В случае отказа правонарушителя подписания протокола или его неявки к месту составления протокола для его подписания в течение 3 дней с момента получения такого предложения, в протоколе делается запись об этом.

Согласно законопроекту, правонарушитель может представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

Предлагается увеличить штраф на должностных лиц с 306 гривен до 1 700 гривен за повторное на протяжении года совершение административного нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию.

Сейчас законопроект находится на ознакомлении у нардепов.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за нарушение карантина в столице правоохранители составили 951 административный протокол.