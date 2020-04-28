Будут открыты парки и скверы, а кофейни будут работать на вынос

Мэр Киева Виталий Кличко озвучил детали первого этапа смягчения карантина в столице. Об этом он рассказал на своем сегодняшнем брифинге.

По его словам, если позволит ситуация, выход столицы из карантина начнется 12 мая.

Первый этап смягчения карантина включает следующие послабления:

Разрешат работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м. (Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют)

Начнут работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи (с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента).

Кофейни будут работать на вынос (с требованием санитарной обработки помещения дважды в день).

Смогут работать МАФы (запретом приема пищи и напитков на месте).

Запустят небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (не более 1 клиента на 10 кв.м.).

Разрешат работу адвокатских и нотариальных бюро.

Клиент без маски – ответственность того, кто предоставляет услуги.

Будут открыты парки и скверы. С условием не более 2 людей в группе. Или с детьми – двое взрослых, двое детей.

Откроются предприятия по производству непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) (с требованием не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2).

Станут работать автокинотеатры

На первом этапе послаблений закрытыми останутся:

школы

детские сады

детские площадки

спортивные площадки

прибрежные зоны отдыха.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.

24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап имеет четкие индикаторы и будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.