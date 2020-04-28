В Тернополе больной коронавирусом гулял по городу в нетрезвом состоянии

Правоохранители готовят админпротокол для привлечения нарушителя к административной ответственности

В Тернополе больной коронавирусом мужчина после употребления спиртных напитков покинул место самоизоляции и отправился гулять по городу в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал руководитель Тернопольского отдела полиции Сергей Осадца, передает местное издание За Збручем.

По его словам, правонарушение подтвердили трое свидетелей. Правоохранители готовят админпротокол для привлечения нарушителя к административной ответственности.

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Трое человек нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол, – сказал Осадца.

Он добавил, что полицейские также фиксировали нарушение карантина в Тернополе во время выходных.

Также выходными получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали должным образом, работали, прежде всего, на профилактику нарушений", – рассказал руководитель полиции города.

Издание отмечает, что всего в Тернополе уже составлено 33 административных протокола за нарушения правил карантина. В городе увеличилось количество разбоев, краж, а также есть немало фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.

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