В Днепре зараженная коронавирусом женщина родила здорового мальчика

Мальчик родился абсолютно здоровым – 3,5 кг, 54 см

В Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова беременная с положительным тестом на коронавирус родила здорового ребенка.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, мальчик родился абсолютно здоровым – 3,5 кг, 54 см. Ему дали имя Самуил.

"Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость", – пишет главврач.

Он также сообщил, что женщина родом из Днепра, поступила в больницу три дня назад, пишет Мост Днепр.

"Мы привыкаем жить по-новому. Еще тысячи детей родятся в этот сложный период, а наша задача – в этом помочь", – отметил врач.

Кстати, 25 марта в Белой Церкви жительница Ирпеня с позитивным лабораторным тестом на Covid-19 также родила здорового мальчика.

Отметим, что согласно рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание.

При этом необходимо:

во время кормления соблюдать респираторную гигиену и надевать маску при наличии таковой;

мыть руки до и после контакта с ребенком;

регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым прикасается женщина.

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