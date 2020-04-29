В Днепре зараженная коронавирусом женщина родила здорового мальчика
2020-04-29 18:28:00
Мальчик родился абсолютно здоровым – 3,5 кг, 54 см
В Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова беременная с положительным тестом на коронавирус родила здорового ребенка.
Об этом на своей странице в сети Facebook написал главврач больницы Сергей Рыженко.
По его словам, мальчик родился абсолютно здоровым – 3,5 кг, 54 см. Ему дали имя Самуил.
"Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость", – пишет главврач.
Он также сообщил, что женщина родом из Днепра, поступила в больницу три дня назад, пишет Мост Днепр.
"Мы привыкаем жить по-новому. Еще тысячи детей родятся в этот сложный период, а наша задача – в этом помочь", – отметил врач.
Кстати, 25 марта в Белой Церкви жительница Ирпеня с позитивным лабораторным тестом на Covid-19 также родила здорового мальчика.
Отметим, что согласно рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате, практиковать контакт кожа к коже, и кормить младенца грудью, если имеет такое желание.
При этом необходимо:
- во время кормления соблюдать респираторную гигиену и надевать маску при наличии таковой;
- мыть руки до и после контакта с ребенком;
- регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, к которым прикасается женщина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно в Днепре на подъездах домов, откуда были госпитализированы жильцы с подозрением на Covid-19, появились соответствующие объявления. Они призывают соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать медикам в случае появления симптомов заболевания.
- Медсестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, родила ребенка, а затем скончалась от коронавирусной инфекции нового типа.