По словам главы ГСЧС, пожары часто возникают из-за сжигания сухостоя на частных территориях

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин накануне майских праздников призвал украинцев быть ответственными и не сжигать на выходных сухостой и мусор, поскольку это приводит к возникновению пожаров. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовано в YouTube.

Чечеткин напомнил, что в этом году в Украине произошло около 23 тысяч пожаров.

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: прекратите, пожалуйста, сжигать растительные остатки, траву и мусор. В нашем государстве уже с начала года произошло около 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году", – сказал глава ГСЧС.

По его словам, пожары часто возникают из-за сжигания сухостоя на частных территориях и вызывают огромные убытки для государства и природы.

Как ранее писал Фокус:

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.