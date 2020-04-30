Дело Гладковского: экс-замминистру обороны объявили подозрение
2020-04-30 16:05:00
Подозрение объявлено заместителю министра обороны и фактическим руководителям компании "Оптимумспецдеталь" – поставщика запчастей "Укроборонпрому"
Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение шестерым лицам в деле о хищении средств в сфере обороны.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Подозрение объявлено заместителю министра обороны и фактическим руководителям компании "Оптимумспецдеталь" – поставщика запчастей "Укроборонпрому".
По данным следствия, что экс-замминистра обороны и один из директоров департамента министерства в сговоре с экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.
Производителем и поставщиком этих автомобилей выступила компания, по версии следствия, связанная с Гладковским.
В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн.
Из-за действий "Оптимумспецдетали" государство не получило больше 49 млн грн.
Руководители этой компании в 2015-2017 годах наладили схему по поставке товаров для "Укроборонпрома" с уклонением от уплаты налогов. Всего было поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, из которых не оплачено 49 млн грн налогов, а деньги таким образом "отмыли" через незаконные финансовые операции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 октября 2019 года Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.
- При этом в корпорации "Богдан" утверждают, что Гладковский не собирался бежать из Украины, а планировал вылетить в Брюссель на выставку Bus world 2019. Гладковский назвал задержание политически мотивированным преследованием для "создание картинки для ТВ" и в знак протеста объявил голодовку.
- 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на два месяца с возможностью выхода под залог в 10,6 млн грн.
- В суде пояснили, что сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены государству Гладковским.
- 21 октября за Гладковского внесли залог в сумме 10,6 млн грн. В тот же день Гладковский с электронным браслетом вышел из СИЗО. Позже САП обжаловала сумму залога Гладковскому. Изначально САП просила залог для Гладковского в размере 100 млн грн, но суд арестовал экс-замсекретаря СНБО с залогом всего в 10 млн грн.