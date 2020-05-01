Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс из-за досрочного смягчения карантина

Президент призывает не путать "децентрализацию" и "автономию"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смягчение карантина городскими властями.

Об этом он заявил в видеообращении.

По словам президента, решение об ослаблении карантина в Черкассах, раньше запланированного срока, является ничем иным, как попыткой мэра города сделать политический рейтинг.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города", – заявил Зеленский.

Президент пригрозил местным властям юридическими последствиями за досрочное смягчение карантина.

"Это будет иметь определенные юридические последствия. На будущее, это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не нужно заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.