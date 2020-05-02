В настоящее время в больнице находятся два человека, остальные инфицированные – на самоизоляции

В Киево-Печерской лавре десятки монахов заразились коронавирусом.

Об этом сказал ее наместник Павел (Лебедь), сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 человек не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на коронавирус, – ред.), 25 человек были в больнице", – сообщил наместник Лавры.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся два человека, остальные инфицированные – на самоизоляции.

"Но были в больнице еще те в числе 25, которые не имели диагноза коронавируса, но сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома", – отметил он.

Он также поблагодарил медиков и заверил, что "сегодня в Лавре исполняется все по предписанию врачей".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, который мы часто не оцениваем", – сообщил наместник Лавры.

Как ранее сообщал Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.

Также в Александровскую больницу, по данным СМИ, был госпитализирован наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находился в обычной палате, а температура была в пределах нормы.