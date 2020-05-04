В Одесской области произошла вспышка коронавируса в таборе ромов

Заболели одиннадцать человек, из которых пять детей

В таборе ромов в Беляевском районе Одесской области выявили вспышку коронавируса.

Об этом сообщил председатель ОГА Максим Куцый, передает УНИАН.

"В местах проживания ромов проводятся санитарные мероприятия, тестирование жителей... Нам удалось оперативно организовать доступ врачей", – сказал он, добавив, что вспышка зафиксирована в селе Нерубайском.

И. о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева говорит, что заболевание выявлено в одном из таборов – в месте компактного проживания ромов.

"Одиннадцать заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован", – говорит она.

С целью недопущения распространения инфекции в таборе и в селе районная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение установить карантинные посты на улицах Виноградной и Леси Украинки для того, чтобы ограничить перемещение обитателей табора и обеспечить медико-санитарный контроль.

Анализы для исследований взяты у 30 контактных лиц.

Кроме того, прошла встреча с представителями табора, в ходе которой решен вопрос ограничения перемещения местных жителей, обеспечения продуктами и средствами гигиены. В общей сложности, в этом таборе примерно на 100 домов, по данным чиновницы, проживает 625 человек, из которых более 300 – дети. В понедельник медики успели осмотреть 50 детей.

"Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с "бароном" – есть взаимопонимание", – сказала Одарий-Захарьева.

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