В Нацполиции зафиксировано 142 случая коронавируса
2020-05-04 18:19:00
В Министерстве внутренних дел выявлено 59 случаев заражения, в Нацгвардии – 19. В0 пограничной службе подтвердили 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек
В Нацполиции подтвердили 142 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В Министерстве внутренних дел выявлено 59 случаев заражения, в Нацгвардии – 19. В0 пограничной службе подтвердили 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек.
Сообщается, что МВД имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусу.
Было закуплено в Китае в марте-апреле - 1,5 млн штук респираторов, более 260 тысяч штук костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.
Часть этого груза, а именно 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у командующего Национальной гвардии Николая Балана обнаружен коронавирус.
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У начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус.