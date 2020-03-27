Коронавирусом заразился начальник столичной полиции
2020-03-27 14:26:00
Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно
У начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус.
Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано", – сказал Геращенко.
По словам Геращенко, Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
Кроме того, в том числе подтвердился диагноз еще у двух полицейских и курсанта.
Пресс-служба Нацполиции сообщила, что первый случай заболевания выявлен у участкового полицейского в Ивано-Франковской, второй – у начальника одного из структурных подразделений полиции Киева. Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине уже скончались пять человек с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), две женщины в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- Кабмин на заседании 25 марта ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.