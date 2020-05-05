Начальник полиции Киева поборол коронавирус и вышел на работу
2020-05-05 11:24:00
Андрей Крищенко заболел еще в марте
Заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил выполнению служебных обязанностей.
Об этом написал советник министра МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции, глава ГУНП города Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенной COVID-19", – написал Шкиряк.
Он отметил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья замечательное.
Как ранее сообщал Фокус:
- О том, что у Андрея Крищенко диагностировали коронавирус, сообщалось 27 марта.
- Ранее народный депутат Украины Сергей Рудык заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции.
- По состоянию на утро 5 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 12697. За последние сутки зафиксировано 366 новых положительных тестов на COVID-19.
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