Нардеп Рудык утверждает, что вылечился от коронавируса
2020-04-17 19:16:00
Компьютерная томография показала, что с легкими у него "все нормально"
Народный депутат Украины Сергей Рудык заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции.
Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 17 апреля в Facebook.
"Было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг одолел", – сказал нардеп.
По его словам, компьютерная томография показала, что с легкими у него "все нормально".
Парламентарий отметил, что сегодня исполняется ровно месяц после внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, когда "скорее всего, кто-то из моих куршавельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал".
"Но Бог все видит, думаю, он расставит все на свои места. ...Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели, из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим, – пусть икнется", – отметил Рудык.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 апреля нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что заражение коронавирусом подтвердили у восьми народных депутатов, при этом двое из них уже вылечились.
- Первым коронавирус подтвердили у нардепа Сергея Шахова. Перед этим он летал в Швейцарию, но сам считает, что заразился в Украине. Сначала Шахов лечился дома, а потом был госпитализирован в Александровскую больницу Киева. Его выписали 31 марта.
- 28 марта народный депутат Анна Скороход (исключена из "Слуги народа", сейчас — внефракционная) заявила, что у нее обнаружили коронавирус. У младенца Анны Скороход также нашли COVID-19.
- Недавно стало известно, что народный депутат Вадим Новинский (ОПЗЖ) также инфицирован коронавирусом.
- Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что даже если кто-то из парламентариев умрет от коронавируса, на его место просто придет новый и работа Рады продолжится.