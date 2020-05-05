Мы – на пике эпидемии. К 9 мая заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, – Шмыгаль

Тем не менее, карантин могут продлить и после 22 мая – ВОЗ уже продлила всемирный карантин на два месяца

Сейчас Украина находится на пике заболеваемости COVID-19. Ориентировочно 8-9 мая он может завершиться. Об этом в эфире Украинского радио рассказал премьер Денис Шмыгаль.

По словам премьера, в течение прошедших 18 дней число инфицированных коронавирусом в Украине постоянно росло и сейчас страна находится на пике заболеваемости.

"Количество заболевших колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был умеренным и сейчас мы находимся на пике, или т.н. "плато", – говорит Шмыгаль.

"Пик заболеваемости – это когда количество больных каждый день не меняется. Соответственно, по расчетам в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима, этот пик завершится", – добавил он.

Таким образом, уточняет Шмыгаль, это будет значить, что эпидемия в Украине пойдет на спад с медицинской точки зрения.

Тем не менее, Украина не отказывается от карантина и, основываясь на данных ВОЗ, которая продила режим всемирного карантина еще на два месяца, ограничительные меры в стране вероятно продлят и после 22 мая.

Рассказал Шмыгаль и об "адаптивном карантине". По его словам, лидеры по заболеваемости в Украине – Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская область.

"Соответственно, при смягчении карантина с 11 мая, областные комиссии и госкомиссия по техногенно-экологической ситуации будут принимать решения об усилении карантина на территории отдельных областей, городов, сел", – говорит премьер.

"Возможно, это будут отдельные учреждения. Если это какое-то изолированное учреждение, например, больница, где есть вспышка коронавируса, там будут вводиться некоторые ограничения", – добавил он.

По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировали наименьший прирост новых случаев коронаивруса с 20 апреля (тогда подтвердили 261 случай). Сегодня же МОЗ отчитался о 366 новых положительных тестах на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.