В апреле регистрации электромобилей в Украине упали в 14 раз
2020-05-05 17:17:50
Во время карантина регистрация подержанных автомобилей запрещена
Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин, сообщил "Укравтопром".
По сравнению с прошлым годом регистрации электромобилей упали в 14 раз, а относительно марта этого года – в 11 раз.
Причина спада – карантин, во время которого сервисные центры МВД не оформляют покупки подержанных машин, а такие авто всегда составляли основную часть украинского рынка электромобилей.
Лидером продаж в апреле стал кроссовер Audi E-Tron – 10 единиц. На втором месте BMW i3 и Porsche Taycan – по семь регистраций. По четыре регистрации у Hyundai Ioniq Electric и Jaguar I-Pace.
Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 электромобилей (159 новых и 1588 подержанных), почти на треть больше, чем годом ранее.
В 2019 году было зарегистрировано 7012 легковых электромобилей и 530 коммерческих.
Как ранее сообщал Фокус:
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