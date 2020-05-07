СБУ приходила с обыском к экс-главе налоговой Верланову
2020-05-07 12:59:00
"Что искали – не уточняли", – говорит Верланов
Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что утром по месту его жительства СБУ провела обыски.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", – говорит Верланов.
Напомним, глава Минфина Сергей Марченко считает, что у правоохранителей есть основания для расследования действий уволенных глав Гостаможслужбы и ГФС Максима Нефьодова и Сергея Верланова.
По его словам, со стороны бизнеса неоднократно поступали жалобы на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательное блокирование налоговых накладных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.
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В условиях кризиса Максим Нефьодов и Сергей Верланов на должностях глав Гостаможслужбы и ГФС представляли риск финансовой безопасности Украины, заявил министр финансов Сергей Марченко.
- Вместе с Нефьодовым и Верлановым должностей лишились и их заместители: Роберт Зелди, Денис Шендрик, Сергей Петухов и Дмитрий Венциковский.