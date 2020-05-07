63-летняя жительница Днепра заразила коронавирусом 35 человек
2020-05-07 14:40:00
Инфекцию диагностировали в течение суток 5 мая
Директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник сообщила, что от 63-летней жительницы Днепра коронавирусной болезнью заразились 35 человек. Об этом передает Радио Свобода.
По ее словам, инфекцию диагностировали в течение суток 5 мая.
Инфицированная женщина находится в 21-й инфекционной больнице уже четыре дня, ее состояние тяжелое. Все 35 заразившихся людей также находятся под наблюдением медиков.
5 мая на Днепропетровщине был установлен антирекорд по выявлению больных коронавирусной инфекцией – 90 человек, в предыдущие дни было 17-18 человек в сутки. За прошедшие сутки, 6 мая, было зафиксировано 56 новых случаев болезни.
Как ранее сообщал Фокус:
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