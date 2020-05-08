Американские биолаборатории в Украине – это фейк, призванные посеять панику, – СБУ

Сотрудничество между Украиной и США в противодействии биотерроризму осуществляется исключительно в рамках украинского законодательства

В Службе безопасности Украины заявили, что информация о том, что на территории Украины якобы действуют военные биологические лаборатории США не соответствует действительности и призвали политиков не распространять ложь.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий", - говорится в заявлении.

В СБУ заявили, что фейк о неких военных биолабораториях США не имеет ничего общего сдействительностью.

"На территории Украины не действуют никакие иностранные биолаборатории. Такие заявления – сознательное искажение фактов. Сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биотерроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины", – подчеркнули в СБУ.

Как рассказали правоохранители, с 1993 года действует соглашение об американской помощи Украине в выявлении и противодействие вспышкам опасных инфекций. В его рамках Минздрав и Пентагон в 1995 году подписали договор о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть направлены на разработку биооружия.

Согласно этому договору были модернизированы ряд гослабораторий в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской и Днепропетровской областях. А именно, проведен ремонт, обновлено оборудование, закуплены расходники и т.п.

"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МОЗ и Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечено на должном уровне", – добавили в СБУ.

Отметим, 15 апреля на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" появилось обращение лидера этой политсилы Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому, а также к руководителям Минздрава, Службы безопасности и председателю правительства с требованием предоставить информацию о "работе в Украине 15 военных биолабораторий США".

В посольстве США опровергли эту информацию.

27 апреля канал "1+1" выпустил репортаж "Секретных материалов" (сюжет уже удален YouTube-канала), в котором утверждалось, что "европейские журналисты нашли больше 4000 лабораторий, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы".

В Госдепе США считают, что телеканал "1+1", показав материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, повторил фейк российской пропаганды.

Как сообщила Украинская правда, об этом 6 мая заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной.

Как ранее сообщал Фокус:

В Госдепе США заявили, что РФ ведет информационную компанию по коронавирусу, чем мешает миру побороть эпидемию.