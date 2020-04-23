Рукотворная пандемия. Автор "Мировой войны Z" рассказал, как подготовиться к биологической войне

Американский писатель и лектор института современной войны Вест-Пойнта Макс Брукс, известный своими книгами о зомби, считает, что человечество совершенно не готово к биологической угрозе, в то время как развитие технологий делает создание биологического оружия куда более простой задачей, чем постройка ядерной бомбы. Об этом говорится в его колонке в Foreign Policy

В настоящее время большинство ученых и ВОЗ утверждают, что коронавирус, который заразил более чем 2,6 млн человек и убил более 179 тыс., возник естественным образом. Но, что произойдет, если следующая пандемия будет не природной? "Микробы убили больше людей, чем все войны в истории, и люди пытались использовать их на протяжении всех этих войн", – пишет Макс Брукс, отмечая, что люди еще до открытия микробов использовали отравленные наконечники стрел, катапультировали трупы умерших от инфекционных болезней в осаждаемые города, и дарили американским индейцам те самые одеяла, пропитанные оспой.

"В то время как научная революция помогла людям бороться с инфеционными болезнями, она же научила использовать их друг против друга, начиная от немецких экспериментов по заражению домашнего скота времен Первой мировой и заканчивая бактериологической атакой Японии на Китай, которая, возможно, привела к более чем 200 тыс. смертей во время Второй мировой", – отмечает писатель.

Холодная война между США и СССР привела к накоплению колоссальных запасов биологического оружия, из-за чего в Советском Союзе по крайней мере один раз случилась крупная авария с выбросом спор сибирской язвы в атмосферу.

В меньшем масштабе биотеррористические атаки происходили в США, такие как распространение сальмонеллы в ресторанах Далласа в 1986 году или рассылка писем со спорами сибирской язвы. Страх перед предполагаемыми запасами биологического оружия Саддама Хусейна был одной из главных причин катастрофической войны в Ираке, пишет автор.

В публикации отмечается, что годы накануне пандемии отличались не только ослаблением систем здравоохранения, но и усилением антинаучного противопрививочного движения. Иррациональный отказ от реальности биологической угрозы привел к тому, что сегодня США платят за это высокую цену. Вместо того, чтобы воспользоваться затишьем перед бурей для подготовки уязвимого населения, президент США Дональд Трамп не только отреагировал на угрозу безответственными и символическими жестами, но и занял очень публичную позицию, выставляя Covid-19 мистификацией.

"Как много ущерба можно было бы предотвратить, если бы наиболее богатая и могущественная нация мира действовала иначе? Как много жизней можно было бы спасти? Если 11 сентября было вызвано "отсутствием воображения", тогда история, без сомнения, оценит действия администрации Трампа в ответ на Covid-19 как результат отсутствия мужества, сострадания, и, что важнее всего, компетенции", — пишет Макс Брукс, подчеркивая, что если следующая администрация не сменит приоритеты, то следующая пандемия — будет она искусственной или нет — сделает эту похожей на сезонную простуду.

"Прямо сейчас, когда мир борется с природным вирусом, огромные запасы биологического оружия хранятся по всему земному шару. Даже если поверить в то, что россияне соблюдают Конвенцию о биологическом оружии 1972 года и уничтожили все арсеналы, то остается еще Китай и КНДР. Эти страны никогда не ратифицировали договор. И это только национальные государства", – отмечает Брукс.

Автор считает, что биологическое оружие также может находиться в руках террористических групп, негосударственных субъектов, у которых нет своих территорий которым нечего терять.

Брукс приводит слова известного борца с лихорадкой Эбола Карла Джонсона, который предупреждал, что "это вопрос месяцев или лет, прежде чем люди разберутся с генами вирулентности и воздушной передачи гриппа, лихорадок Эболы, Ласса, чего угодно. И тогда любой псих с оборудованием на несколько тысяч долларов и биологическим образованием сможет произвести вирусы, на фоне которых Эбола покажется прогулкой по парку". И, по мнению писателя, предсказаниям Джонсона вскоре суждено сбыться.

"С небольшим количеством информации из даркнета и бывшим в употреблении лабораторным оборудованием, вскоре каждый сможет создавать у себя в подвале "самодельные" патогены, а затем выпускать их в человеческую популяцию", – говорится в колонке на Foreign Policy.

В материале подчеркивается, что генетические манипуляции – самая опасная угроза, с которой когда-либо сталкивалось человечество, так как она позволяет спрясть из соломы "смертоносное золото" (в одной из сказок братьев Гримм злой карлик умел спрядать золото из соломы — Фокус).

В отличие от гипотетического ядерного террориста, которому нужно достать дорогие, редкие и тщательно охраняемые радиоактивные материалы, биохакер может взять микробы буквально отовсюду.

И если у ядерного террориста, у которого есть лишь одна возможность нанести удар, бомба биохакера способна копировать себя снова и снова.

"Очевидно, что против патогенов будущего абсолютно надежной защиты не существует. Тот факт, что отдельные игроки смогут создавать искусственные вирусы, гарантирует, что готовой вакцины от них не будет. Однако усиление систем слежения, надежная инфраструктура здравоохранения, и, самое главное, готовность общества верить передовым экспертам будет иметь решающее значение для сведения к минимуму ущерба от биологического оружия, которому суждено появиться", – утверждает писатель.

Из истории с коронавирусом, который появился естественным путем или по злому умыслу, становится понятным, что невидимый враг может прятаться среди нас, в тайне размножаясь и устанавливая бомбы замедленного действия в наших телах, прежде чем мы узнаем о нем, пишет Макс Брукс.

"В конечном итоге, гибель человечества может сопровождаться не оглушительным взрывом, а тихим кашлем", – прогнозирует писатель.

По мнению автора, хорошая новость заключается в том, что такого будущего можно избежать.

"Нам не нужно создавать новые системы вооружений, чтобы остановить эту угрозу. В отличие от других видов оружия, где новые изобретения требуют создания новых средств противодействия, начиная от бронежилетов до противотанковых ракет, все, что нам нужно сделать, это изменить наше мышление. Общественное здравоохранение должно стать вопросом национальной безопасности", – пишет автор.

Макс Брукс приводит в пример пандемию гриппа 1918 года, после которой человечество создало системы общественного здравоохранения для выявления и защиты от болезней. И лишь недавно люди позволили этим системам стать слабее, "поставив управлять ими торгашей и беспокоясь о ложной экономии на инвестициях в собственную безопасность".

По мнению писателя, США нужно выделять столько же денег на системы глобального слежения, сколько страна вкладывает в истребитель-невидимку F-35. Кроме того, американцам следует уделять больше внимание организациям, которые занимаются вопросами биозащиты и вместо того, чтобы прекращать сотрудничество с международными организациями, такими как ВОЗ, США нужно усиливать его, возвращая себе лидерство в борьбе с инфекциями. При этом для борьбы с эпидемиями Америке стоит активно привлекать свои вооруженные силы, у которых уже есть подобный заграничный опыт, а также объявить войну отрицанию науки, чтобы публика полностью понимала суть угрозы.

"Неспособность сделать это означает отдать образовательный фронт всем видам лживых экспертов, политическим интриганам и торгашам, которые позволили распространиться Covid-19. Какими бы опасными они не были в условиях нынешней пандемии, они могут стать невольной пятой колонной для биотеррориста завтрашнего дня", — говорится в публикации.

По мнению Макса Брукса, мир может защититься от любой чумы — естественной или искусственной — если ему удастся объединить усилия на национальном и международном уровнях и потратиться на восстановление общественного здравоохранения.