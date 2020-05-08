С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду, – КГГА

Отключения связаны с проверкой теплосетей повышенным давлением

12 мая в столице начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения", – пояснил он.

Пантелеев напомнил, что тестирование сетей повышенным давлением предусмотрено Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.

Испытания будут проводить как и раньше по отдельным районам. На каждом участке они продлятся около двух недель. При испытаниях соответствующие тепловые пункты будут отключать, и подачи горячей воды в доме не будет.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт и просим извинения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки системы теплоснабжения нет", – сказал заместитель главы КГГА.

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