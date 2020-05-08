Дождь в Киеве 7 мая установил 100-летний рекорд

Осадков выпало вдвое больше, чем этого же числа в 1908 году

В Киеве выпала месячная норма осадков, в четверг, 7 мая, в столице зафиксировали рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"В Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого же числа в 1908 году", – сказано в сообщении.

Отметим, тогда было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали, что за ночь выпадет месячная норма осадков.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге объяснил, почему улицы города затоплены после проливных дождей. По его словам, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.

Как ранее сообщал Фокус: