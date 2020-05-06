В Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков
2020-05-06 18:50:00
На места, которые обычно подтапливаются, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков
В Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На места, которые обычно подтапливаются, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков. В частности, уже сейчас работа началась возле станции метро "Левобережная".
Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.
По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая.
Отметим, мэра Киева Виталий Кличко на брифинге сегодня объяснил, почему улицы города затоплены после проливных дождей.
По его словам, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.
"У проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и поблизости "Левобережной". Также коммунальные службы вновь осуществят очистки стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, которое забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже относит в канализацию", – говорил мэр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.
- Также впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы. Устойчивого снежного покрова в столице тоже не было.
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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.