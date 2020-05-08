На репетиции парада в Минске задержали человека с коронавирусом

По информации СМИ, мужчина сбежал из больницы

На репетиции парада на 9 мая в Минске задержали мужчину с позитивным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада, это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.

После осмотра медиками в защитных спецкостюмах мужчину увезла скорая помощь.

Однако пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова опровергла эту информацию.

По информации издания БелаПАН, он сбежал из больницы и находился 8 мая рядом с проведением репетиции парада ко Дню Победы.

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