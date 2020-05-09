В Херсонской области Каховку и два села закрыли на трехдневный карантин
2020-05-09 18:17:00
Кстати, с 29 апреля и до 4 мая Каховку уже закрывали на въезд-выезд
В субботу, 9 мая, установлены блокпосты и введены усиленные карантинные мероприятия в трех населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Полиция Херсонской области продолжает усиливать контроль за соблюдением мер безопасности в карантинный период. В выходные дни полицейские усилят проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса", – говорится в сообщении.
В частности, с 8:00 часов 9 мая до 06:00 12 мая ограничения въезда и выезда будут в следующих населенных пунктах: город Каховка, село Андреевка Скадовского района и село Гладковка Голопристанского района. Указанные территории круглосуточно будут патрулировать полицейские, которые будут проводить профилактические беседы с местными жителями по их ограничению передвижения на улице.
Также в прибрежных зонах Херсонской области будут патрулировать работники полиции, чтобы проводить с жителями разъяснительные беседы о важности соблюдения правил карантина. Также полицейские патрули будут нести службу у лесопарковых зон, чтобы не допустить возникновения пожаров.
Кстати, с 29 апреля и до 4 мая Каховку уже закрывали на въезд-выезд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Николаевской области изолировали село Семеновка из-за вспышки коронавируса. Село окружили КПП и перекрыли на въезд и выезд.
- В Винницкой области закрывали два села на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одной из жительниц.
- Во Львовской области в селе Давыдов из-за вспышки коронавируса частично ограничили въезд и выезд.