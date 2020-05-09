В Херсонской области Каховку и два села закрыли на трехдневный карантин

Кстати, с 29 апреля и до 4 мая Каховку уже закрывали на въезд-выезд

В субботу, 9 мая, установлены блокпосты и введены усиленные карантинные мероприятия в трех населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция Херсонской области продолжает усиливать контроль за соблюдением мер безопасности в карантинный период. В выходные дни полицейские усилят проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса", – говорится в сообщении.

В частности, с 8:00 часов 9 мая до 06:00 12 мая ограничения въезда и выезда будут в следующих населенных пунктах: город Каховка, село Андреевка Скадовского района и село Гладковка Голопристанского района. Указанные территории круглосуточно будут патрулировать полицейские, которые будут проводить профилактические беседы с местными жителями по их ограничению передвижения на улице.

Также в прибрежных зонах Херсонской области будут патрулировать работники полиции, чтобы проводить с жителями разъяснительные беседы о важности соблюдения правил карантина. Также полицейские патрули будут нести службу у лесопарковых зон, чтобы не допустить возникновения пожаров.

Кстати, с 29 апреля и до 4 мая Каховку уже закрывали на въезд-выезд.

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