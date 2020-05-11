Рабочая неделя в Украине начнется с грозовых дождей, – синоптики

Также в некоторых регионах снизится температура воздуха

Во вторник, 12 мая, в Украине ожидаются грозовые дожди и снижение температуры воздуха. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в большей части страны, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма, существенно испортится погода. Так, ожидаются грозовые дожди в дневное и ночное время суток. Также опуститься и температура воздуха в некоторых регионах.

В западных областях ожидается от +14 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14.

В центральных и северных областях будет теплее - от +19 до +22 градусов тепла, ночью температура может опуститься до +11.

На юго-востоке Украины ожидается от +19 до +25 тепла, ночью в пределах +11 градусов.

Как ранее сообщал Фокус: