Рабочая неделя в Украине начнется с грозовых дождей, – синоптики
2020-05-11 14:31:00
Также в некоторых регионах снизится температура воздуха
Во вторник, 12 мая, в Украине ожидаются грозовые дожди и снижение температуры воздуха. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в большей части страны, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма, существенно испортится погода. Так, ожидаются грозовые дожди в дневное и ночное время суток. Также опуститься и температура воздуха в некоторых регионах.
В западных областях ожидается от +14 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14.
В центральных и северных областях будет теплее - от +19 до +22 градусов тепла, ночью температура может опуститься до +11.
На юго-востоке Украины ожидается от +19 до +25 тепла, ночью в пределах +11 градусов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дождь в Киеве 7 мая установил 100-летний рекорд. Осадков выпало вдвое больше, чем этого же числа в 1908 году.
- А в Карпатах выпало 15 см снега. Снег выпал на горе Поп Иван и на компрессорной станции Воловец в Карпатах.