Дело об угрозах Зеленскому: суд не продлил меру пресечения Федине

ГБР готово составить обвинительный акт и передать его в суд

Печерский районный суд Киева не продлил меру пресечения народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине, которой ранее сообщили о подозрении в деле об угрозах президенту Зеленскому.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли", – объяснила она.

По ее словам, Государственное бюро расследований, которое расследует это дело, предоставило документ, согласно которому досудебное следствие завершено, и что в деле достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи его в суд.

Народный депутат также сообщила, что следователь будет ходатайствовать о новой мере пресечения.

"Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели ... поэтому ждите Цирк, цирк, цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире!", – написала Федина.

Напомним, после визита президента в Золотое к противникам отвода войск депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре ГПУ открыла дело из-за высказываний Зверобой и Федины. Расследует его ГБР.

5 февраля во время допроса в ГБР Зверобой вручили уведомление о подозрении. 10 февраля суд в качестве меры пресечения избрал ей личное обязательство. Зверобой должна носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию.

12 февраля ГБР сообщило Софии Федине о подозрении в этом деле. Суд отпустил Федину под личное обязательство.