Австрия организует еще два спецрейса для украинских заробитчан

В австрийский Линц планируется привезти около 390 украинских работников

Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии организует на 18 мая два чартерных авиарейса, которые доставят сезонных рабочих из Киева в Линц.

Об этом сообщает управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, передает Укринформ.

"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - заявил он.

Кроме того, по его словам, один спецрейс с рабочими планируется в середине июня 2020 года.

Ранее 8 мая в Линц прибыл первый чартерный рейс из Киева, который привез 213 сезонных рабочих.

Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.

Как ранее писал Фокус:

Польские консульства в Украине возобновляют выдачу рабочих виз с 4 мая. Об этом сообщается на правительственном сайте Польши. Напомним, польские консульства в Украине временно прекратили работу с 16 марта. "С 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", – говорится в сообщении.