Ровенское радио опубликовало расистскую колонку об убийстве "студента-негра" в Тернополе

Колонка вышла на региональном сайте под заголовком "Несовершеннолетняя в Тернополе зарезала студента-негра, который ее насиловал?" и привлекла внимание правозащитников

9 мая на ровенском сайте "Радио Трек", созданном при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине, появилась расистская колонка, посвященная убийству 24-летнего студента из Демократической Республики Конго 17-летней жительницей Тернопольской области. Об этом сообщила в Facebook глава правления общественной организации "ZMINA. Центр прав людини" Татьяна Печоночник.

"Ровненское "Радио Трек" опубликовало расистский материал, переполненный ненавистью к темнокожим людям, где по каждому абзацу можно писать руководство, как выглядит хейтспич", — написала правозащитница.

В "авторской колонке" подробно рассказывается о тернопольском деле, суть которого такова. Как сообщают в Нацполиции, 17-летняя жительница одного из сел Тернопольской области убила ножом 24-летнего студента из Конго, который учился в одном из университетов Тернополя. Она сбежала с места преступления, но ее сняли камеры наблюдения в подъезде и на улице. Домой она уехала на такси. Ее задержали по месту проживания. Во время досудебного расследования было установлено, что убийство произошло на почве "конфликта из-за неприязни". Сейчас девушка находится в следственном изоляторе, ей грозит 15 лет по статье "умышленное убийство".

Автор колонки, подписанной "Костей Культрегером", предложил читателям свое видение произошедшего, начав рассказ с упоминания якобы устоявшейся на Западе практике, где "арабам и африканцам уже давно позволено насиловать белых девушек". И что "за подобные групповые изнасилования (даже несовершеннолетних) в Британии, или Швеции полиция уже давно никого не судит". А насильников "арабов и негров" по мнению автора колонки "вежливо, толерантно и прогрессивно — отпускают". Автор колонки признает, что не знает точно, что случилось в Тернополе 9 мая, но при этом отмечает, что "белая юная украинка зарезала чернокожего студента из Африки" и задается вопросом "а не насиловал ли он ее"?

Татьяна Печоночник, которая обратила внимание на расистский тон статьи колумниста, отметила в посте, что уже написала в редакцию "Радио Трек", но пока ответа не получила.

Как ранее писал Фокус:

В Брансуике, штат Джорджия, США, офицеры Бюро расследований арестовали 64-летнего бывшего копа Грегори МакМайкла и его 34-летнего сына Трэвиса за убийство 25-летнего темнокожего Ахмада Арбери. Юношу застрелили на пробежке. Изначально дело пытались замять после "объяснений" Грегори, что он якобы принял бегущего Ахмада за взломщика и пытался произвести "гражданский арест". Но поворот в деле был дан, когда оказалось, что все происходящее снял случайный свидетель, который проезжал по той же дороге.