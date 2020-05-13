В Раде карантин отменяется с 18 мая
2020-05-13 14:36:00
Депутаты вернутся к работе в соответствии с календарным планом
Верховная Рада постановила вернуться к обычному режиму своей работы с 18 мая. За это решение проголосовал 251 народный депутат.
С 18 мая Верховная Рада будет работать в соответствии с календарным планом, утвержденным 16 января.
Оппозиционные депутаты заявляли, что власть демонстрирует двойные стандарты этим постановлением, ведь парламент 18 мая вернется к регулярной работе, а страна еще как минимум неделю будет на карантине.
Спикер парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что Рада не прекращала работу, а только меняла формат работы. А теперь чаще будет проводить пленарные заседания.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- Карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде.
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