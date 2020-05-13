Украина откроет пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, – решение Кабмина
2020-05-13 16:16:17
"Шегини" – единственный пункт пропуска на границе с Польшей, оборудованный для пешеходов. Но можно ли будет его пройти пешком – пока неизвестно
Украина возобновит работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина.
По словам главы МВД Арсена Авакова, точная дата возобновления работы пункта пропуска пока неизвестна – решение о его открытии вступит в силу со дня опубликования постановления правительства.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП также рассказал, что "Шегини" – единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который можно проходить пешком.
В то же время, будет ли на этом пункте работать пешеходное сообщение после его открытия – тоже неизвестно. "Об этом можно будет говорить только после опубликования решения правительства и с учетом договоренностей, которые будут на тот момент с Польшей", – добавил Демченко.
Как ранее сообщал Фокус:
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