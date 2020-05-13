СБУ проводит обыски на одесской таможне из-за "масштабной коррупционной схемы"

Следственные действия проводятся по руководству таможни Одесской области

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении руководства Одесской таможни по делу о коррупции.

Об этом сообщила прес-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Громадське.

По ее словам, дело связано с "масштабной коррупционной схемой". Следственные действия проводятся в отношении руководства одесской таможнии.

При этом, пресс-секретарь конкретных фигурантов дела СБУ пока назвать не может.

По ее словам, полная официальная информация по этому делу будет завтра утром, 14 мая.

УНИАН сообщает, что СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.

Как ранее сообщал Фокус: