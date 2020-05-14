В Ровенской области суд оштрафовал священника на 17 тысяч за богослужение на кладбище

О нарушении карантина полиции сообщил неизвестный

Районный суд города Острог Ровенской области оштрафовал на 17 тысяч гривен настоятеля Петро-Павловского храма села Хоров, который проводил богослужение на кладбище.

Об этом свидетельствует постановление Острожского районного суда.

Как сообщает Громадське, оштрафовали священника УПЦ МП Якова Деркача наказали за нарушение правил карантина.

В постановлении суда говорится, что 26 апреля священник проводил религиозный обряд на кладбище в присутствии более 10 человек, в том числе и церковного хора. О нарушении карантина полиции сообщил неизвестный, после чего на место выехал наряд полиции, который и зафиксировал нарушение.

При этом связаться с заявителем не получилось, поскольку его телефон был выключен.

Полицейские составили на священника протокол за проведение массового религиозного мероприятия, поскольку мужчина нарушил запрет правительства на массовое скопление граждан и запрет местной районной администрации на посещение кладбищ.

Священник свою вину не признал. Он пояснил, что на богослужение людей не собирал, но публично объявил, что два раза обойдет кладбище и прочитает молитку возле могил священников. По его словам, прихожане пришли сами.

Суд назначил священнику наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа, а также взыскал с настоятеля храма судебный сбор в размере 420 грн 40 копеек.

Как ранее сообщал Фокус: