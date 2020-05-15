Lufthansa анонсировала рейсы из Киева с 1 июля
2020-05-15 16:09:00
Авиакомпания планирует рейсы три раза в неделю
Lufthansa планирует возобновить выполнение регулярных рейсов в Киев из Франкфурта с 1 июня.
Об этом сообщает Avianews.
График на первые 2 недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Киева рейсом LH1491 в 10:20, вылеты из Франкфурта рейсом LH1490 в 06:05.
Стандартное расписание авиакомпании до начала карантина предусматривало полеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.
"Заявление немецкого авиаперевозчика о возобновлении полетов в Украину прозвучало на фоне неопределенности с открытием границ страны для международного авиасообщения. В то же время, границы Шенгена по-прежнему остаются закрытыми на въезд. Ни Брюссель, ни Берлин пока не сообщили, когда гражданам Украины вновь будет разрешено въезжать в Шенгенское пространство через немецкие аэропорты", – сказано в сообщении.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.
Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.