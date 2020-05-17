В МАУ отменили все международные рейсы до 1 июля

В компании сообщили, что такое решение было принято после анализа сложившейся ситуации

В авиакомпании МАУ решили закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом сообщил президент компании Евгений Дыхне, передает Аvianews.

По его словам, такое решение было принято после анализа сложившейся ситуации. Дыхне отметил, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые будут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Дыхне уверен, что сложившийся кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Так, будут на время закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а горячее питание на борту заменят упакованными блюдами.

Также Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.

Именно эти страны значатся среди первых, с которыми Украина может восстановить перелеты. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Как ранее сообщал Фокус: