"Каша замечательная, борщ – не очень". Малюська заказал себе обед из Лукьяновского СИЗО

"Планирую такую проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится", – пишет министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська заказал себе обед из Лукьяновского СИЗО. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

"Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным. Впечатления: каша с мясом замечательная, а борщ (или что это там такое) – не очень. Долго я такой есть не буду", – написал Малюська.

Также министр уточнил, что обед брали из общей посуды, а сотрудников СИЗО не предупреждали, что он попадет в Минюст на проверку.

"Планирую такую проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится", – добавил Малюська.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности.

8 мая в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. Пилотный проект будет действовать до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос законодательного закрепления платной услуги.

Как ранее сообщал Фокус: