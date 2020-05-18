В Киеве с 19 мая по 5 июня отключат горячую воду в 10% домов
2020-05-18 17:55:15
Горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов
"Киевтеплоэнерго" с 19 мая по 5 июня отключит горячее водоснабжение для 10% домов столицы с целью проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"19 мая Киевтеплоэнерго развернет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель – до 5 июня 2020 года. В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов Соломянки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева", – сообщили в компании.
Адреса домов, где будет отключат горячую воду, размещены на официальном сайте "Киевтеплоэнерго"
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в период карантина в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям для технических испытаний сетей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кабмин утвердил, что горячая вода должна поступать к потребителям с температурой не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов.
- 30 апреля на Дарницкую ТЭЦ в Киеве в третий раз за год не пустили с проверкой экоинспекцию.