В Киеве с 19 мая по 5 июня отключат горячую воду в 10% домов

Горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов

"Киевтеплоэнерго" с 19 мая по 5 июня отключит горячее водоснабжение для 10% домов столицы с целью проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"19 мая Киевтеплоэнерго развернет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель – до 5 июня 2020 года. В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов Соломянки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева", – сообщили в компании.

Адреса домов, где будет отключат горячую воду, размещены на официальном сайте "Киевтеплоэнерго"

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в период карантина в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям для технических испытаний сетей.

Как ранее сообщал Фокус: