Жителей обрушившегося дома в Одессе расселят во временное жилье
2020-05-18 22:59:00
Обвал произошел в четырех квартирах, никого из их жителей дома не было
Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что жителям обрушившегося дома в Одессе городские власти предоставят временное жилье.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Сейчас мы ждем возвращения людей домой. После проведения необходимых действий они будут перевезены в определенное мэрией место временного проживания", – говорит Бех.
Пострадавших нет. Обвал произошел в четырех квартирах. Никого из их жителей дома не было.
"Думская" сообщает, что мэр города Геннадий Труханов заявил, что компания-застройщик "поможет с расселением людей, поскольку существует угроза обрушения дома".
Напомним, в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома. В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. Причиной обвала могло стать смещение грунта.
Как ранее сообщал Фокус:
- При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказалось два человека, спасти удалось одного.
- Ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного здания. К утру 29 августа под завалами нашли тела восьми погибших.