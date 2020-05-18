Жителей обрушившегося дома в Одессе расселят во временное жилье

Обвал произошел в четырех квартирах, никого из их жителей дома не было

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что жителям обрушившегося дома в Одессе городские власти предоставят временное жилье.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сейчас мы ждем возвращения людей домой. После проведения необходимых действий они будут перевезены в определенное мэрией место временного проживания", – говорит Бех.

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Пострадавших нет. Обвал произошел в четырех квартирах. Никого из их жителей дома не было.

"Думская" сообщает, что мэр города Геннадий Труханов заявил, что компания-застройщик "поможет с расселением людей, поскольку существует угроза обрушения дома".

Напомним, в Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома. В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. Причиной обвала могло стать смещение грунта.

Как ранее сообщал Фокус: