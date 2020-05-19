Полиция взялась на ночные клубы Киеве: составлены три админпротокола за нарушение карантина
2020-05-19 12:46:00
Заведения-нарушители были выявлены в Печерском и Шевченковском районах Киева
В Киеве полиция составила три протокола на развлекательные заведения, которые работали в период карантина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Должностных лиц этих заведений привлекли к ответственности по ст.44-3 КУоАП. Им грозит наказание в виде штрафа от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в сообщении.
Информацию о несанкционированном возобновлении работы ночных клубов полиция узнала из Интернета.
Отмечается, что заведения-нарушители были выявлены в Печерском и Шевченковском районах Киева. Их управляющим грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно в соцсетях появились фото и видео из элитарного киевского ночного клуба Queen, который открылся несмотря на карантин. Посетители клуба выложили кадры с вечеринки, состоявшейся в ночь с 15 на 16 мая.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал Нацполицию проверить информацию о работе некоторых ночных клубов и других развлекательных заведений столицы в условиях карантина.
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