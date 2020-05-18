"Это пир во время чумы". Кличко призвал полицию проверить столичные ночные клубы
2020-05-18 13:29:00
Мэр Киева возмущен открытием некоторых ночных клубов во время карантина. Он подчеркнул, что городская власть не давала разрешение на открытие развлекательных заведений
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Нацполицию проверить информацию о работе некоторых ночных клубов и других развлекательных заведений столицы в условиях карантин.
Об этом он сказал во время своего онлайн-брифинга в понедельник, 18 мая.
"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из немногих ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения", – заявил Кличко.
По его мнению, владельцы подобных заведений должны понести строгую ответственность.
"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", – добавил мэр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно в соцсетях появились фото и видео из элитарного киевского ночного клуба Queen, который открылся несмотря на карантин. Посетители клуба выложили кадры с вечеринки, состоявшейся в ночь с 15 на 16 мая.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап ослабления карантина может начаться уже 22 мая. Во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.
- Виталий Кличко заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.